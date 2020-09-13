المنافذ الحدودية تتمكن من ضبط بضاعة بدون شهادة مطابقة في منفذ زرباطية الحدودي

2020/09/13 | 12:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من ضبط عجلة محملة (سفري استخدام مرة واحدة) بحمولة إجمالية (2طن و 260كغم) والمنجزة معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.

تمت عملية ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن البضاعة المحملة بدون شهادة مطابقة .

تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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