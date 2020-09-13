بلاسخارت : السيستاني يدعو لاجراء الانتخابات في موعدها وفتح “ملفات الفساد”

2020/09/13 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت جينين هينيس بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق :” ان السيد علي السيستاني يدعو الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد”وفتح ملفات الفساد .وقالت بلاسخارت في تصريح صحفي بعد لقائها المرجع الاعلى :” ان السيستاني دعا الحكومة الى فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها ، والى فرض هيبة الدولة وسحب […]

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