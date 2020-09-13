بلاسخارت تعلن نتائج الاجتماع مع المرجع السيستاني: 3 محاور وتحذير

2020/09/13 | 12:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، نتائج لقائها بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني.



وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته عقب لقائها المرجع الديني الأعلى علي السيستاتي، تابعه "ناس" (13 أيلول 2020)، "تحدثت مع السيد السيستاني في ثلاثة أمور منها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الأطراف، وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت، وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين".

وأضافت، "أكدنا على حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن".

وبيَنت، ـن "السيد السيستاني يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها، كما دعا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مع دعوة الدولة الى فرض هيبتها وسحب السلاح غير المرخص والسيطرة على المنافذ الحدودية والمحافظة على سيادة البلد وعدم التدخل في شؤونه".

وأوضحت، أن "المرجع السيستاني يشجع المواطنين على الاشتراك في الانتخابات بصورة واسعة"، محذرة بالقول "إذا لم تجر الانتخابات في هذه الشروط فالبلد قد ينزلق إلى منحدرات خطيرة".

وصلت ممثلةُ الأممِ المتحدةِ في العراق جينين بلاسخارت، في وقت سابق اليوم، إلى محافظة النجف للقاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.





وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، (13 أيلول 2020)، أن "ممثلةَ الأممِ المتحدةِ جينين بلاسخارت وصلت إلى محافظة النجف للقاءِ المرجعِ الديني الأعلى السيد السيستاني".

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