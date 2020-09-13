2020/09/13 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلاسخارت : المرجع السيستاني يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد الكبرى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت : المرجع السيستاني يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد الكبرى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت : المرجع السيستاني يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد الكبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).