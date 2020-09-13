بلاسخارت: المرجع السيستاني يؤيد السيطرة على المنافذ الحدودية

2020/09/13 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت رئيسة بعثة يونامي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الأحد (13 أيلول 2020)، أن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، أيد السيطرة على المنافذ الحدودية

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته عقب لقائها المرجع السيستاني، إن "الأخير دعا الحكومة إلى المضي في مقدراتها لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص".

وأضافت، أن "التأخير في إجراء الانتخابات أو إجرائها بصورة غير مستوفية الشروط اللازمة لإنجاحها له مخاطر كبيرة"، مؤكدة أن "المرجع السيستاني دعا الحكومة إلى السيطرة على المنافذ الحدودية".

يتبع.



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