بلاسخارت: المرجع السيستاني يؤيد سحب السلاح غير المرخص وفرض القانون

2020/09/13 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الاحد (13/9/2020)، ان المرجع السيستاني يؤيد سحب السلاح غير المرخص وفرض القانون.وذكرت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد لقائها المرجع السيستاني، ان "الاخير يدعو الحكومة إلى المضي في مقدراتها لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص".وذكرت ان "التأخير في إجراء الانتخابات، أو اجرائها بصورة غير مستوفية الشروط اللازمة لانجاحها له مخاطر كبيرة".وأكدت ان "المرجع السيستاني يدعو الحكومة إلى السيطرة على المنافذ الحدودية".

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