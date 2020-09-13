العثور على كدس للصواريخ والمتفجرات في نينوى

2020/09/13 | 12:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عثرت قوة من الجيش ، بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية ،على كدس للصواريخ والمتفجرات في نينوى.وقال بيان لوزارة الدفاع اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه:"استمرارا لنهجها في البحث والتفتيش عن مخابئ اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى ، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ ، بالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٦٠ ، من العثور على مخبأ يضم كدسا للصواريخ والمتفجرات في منطقة ابو بريج التابعة لناحية القيروان غربي نينوى وضبطت بداخله عبوات ناسفة ومتفجرات وصواريخ ".



واضاف البيان :" ان مفارز هندسة الفرقة قامت برفع المواد"./انتهى2

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