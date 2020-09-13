تسجيل 134 اصابة جديدة بكورونا و93 حالة شفاء في ديالى

2020/09/13 | 12:22 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى عن تسجيل / 134 / اصابة جديدة بفايروس كورونا ، بينها / 8 / لكوادر طبية وصحية ، و / 93 / حالة شفاء ، ووفاة واحدة في المحافظة ، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان العدد التراكمي للاصابات المؤكدة بلغ / 8208 / اصابات ، وحالات الشفاء / 7363 / حالة ، فيما بلغ عدد المتوفين / 189 / ، منذ ظهور المرض في آذار الماضي"./انتهى

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