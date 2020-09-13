خبير اقتصادي : الاقتراض الداخلي والخارجي سيستمر دون الاعلان عن المبالغ

2020/09/13 | 12:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري :" ان الاقتراض الداخلي والخارجي سيستمر ، دون الاعلان عن المبالغ المقترضة ".وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان استمرار الحكومة بالاقتراض دليل عدم القدرة على تحقيق موارد من غير النفط ، تكون ايرادا جديدا يضاف للايراد الواحد".واضاف الشمري :" بامكان الحكومة تحقيق مبالغ تكفي سنتين لدفع الرواتب وبرضا الشعب العراقي ودعمه ، عبر المنافذ والضرائب وتصدير الفائض من المنتجات المختلفة".واوضح :" ان الموجودين غير قادرين على ادارة الدولة لعدم امتلاكهم فكرا اقتصاديا " ./ انتهى3

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