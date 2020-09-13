2020/09/13 | 12:22 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت ممثلةُ الأممِ المتحدةِ في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ان المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني، يؤيد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: آية الله السيستاني يؤيد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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