2020/09/13 | 12:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الأجهزة الأمنية العديد من أعضاء تنظيم داعش في كركوك في الآونة الأخيرة - صورة إرشيفية

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