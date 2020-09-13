القضاء: ازدياد حالات الاعتداء على الأطباء في ظل تفشي الجائحة

2020/09/13 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد مجلس القضاء الأعلى في إعمام اصدره الشهر المنصرم حماية الكوادر الطبية والصحية من الاعتداءات التي تطولهم، ولاسيما في المدة الأخيرة التي شهدت العديد من حوادث الاعتداء والضرب للأطباء والعاملين في القطاع الصحي من قبل ذوي المرضى والمصابين وتحميلهم مسؤولية تدهور وضع المريض الصحي، مشددا على العقوبات التي فرضها المشرع العراقي لمكافحة هذه الظاهرة.وقال […]

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