القبض على ارهابي عمل اعلاميا بوكالة اعماق الداعشية في كركوك

2020/09/13 | 12:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كركوك

القت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القبض على احد الارهابيين في مركز محافظة كركوك ، مطلوب وفق أحكام المادة ٤/ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه :” ان الارهابي المذكور عمل اعلاميا لعصابات داعش الارهابية في مايسمى قاطع الرياض بولاية كركوك ” .

واضافت انه :” من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الاجرامية ، وكانت مهمته منتجة الفيديوهات الخاصة بالعمليات الارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين ، وبثها من خلال وكالة اعماق الداعشية، وهو من عائلة داعشية ، وتمت تصفية اثنين من اخوتة ووالده من قبل عصابات داعش بسبب خلافات مالية”.

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