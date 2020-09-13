مبابي يصدم سان جيرمان بطلب الرحيل عن النادي في الصيف المقبل

2020/09/13 | 12:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، طلب الرحيل عن “حديقة الأمراء”.ووفقًا لصحيفة “التايمز” البريطانية، فإن مبابي صدم مديري سان جيرمان بعد إبلاغهم بطلب الرحيل عن النادي في الصيف المقبل.وأوضحت أن مبابي تحدث مع المديرين بأنه يريد لعب موسم إضافي مع سان جيرمان، كي يمنح […]

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