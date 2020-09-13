عالية نصيف: الخارجية فصلت الوفد العراقي على مقاس الكويت

2020/09/13 | 12:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة طريقة اختيار أعضاء الوفد العراقي الذي يبحث في الكويت اليوم الملفات المهمة بين البلدين، مبينة أن آلية اختيار أعضاء الوفد تم تفصيلها على مقاس الكويت .وقالت نصيف:” أن الوفد يضم أشخاصا ليست لديهم خبرة بالقوانين البحرية ولا بقضايا ترسيم الحدود، وأشخاصاً قليلي الخبرة بالعمل الدبلوماسي، بالإضافة إلى الشخص الذي […]

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