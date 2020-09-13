مواطنون سوريون: إيران وروسيا تُساعدان نظام الأسد لتُحقق كل منهما مصالحها ومنافعها

2020/09/13 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مواطنون أن إيران وروسيا تُساعدان نظام بشار الأسد لتُحقق كل منهما مصالحها ومنافعها السياسية والاقتصادية.

وأشار المواطنون الى ان إيران وبخلاف بقية دول المنطقة قامت، بإبرام الكثير من اتفاقيات التعاون والعقود الاقتصادية مع الحكومة السورية من اجل إعادة تشييد تلك القطاعات، بعد أن دمرت الحرب قسماً كبيراً من البنية التحتية القطاعات الإنتاجية السورية، كذلك حصلت روسيا على احتكار اقتصادي كبير، سواء باستغلال النفط والغاز، أو في فرض اعتبار سوريا سوقاً لسلعها ومجال استثمار أموالها، إضافة إلى احتكار تصدير السلاح الذي هو ضرورة لروسيا.

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