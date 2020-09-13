التعليم توجه الجامعات والكليات بإطلاق وثائق خريجي المجموعة الطبية والصحية

2020/09/13 | 12:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بإطلاق وثائق خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن الوزارة وجهت بإطلاق وثائق خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2020، لافتا الى أن الخريجين الأطباء يزودون بالوثائق بعد جلب تأييد المباشرة بالوظيفة من وزارة الصحة وأخذ التعهد والكفالة القانونية عن الخدمة في المؤسسات الصحية استنادا الى قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته.

وأضاف أنه في حال عدم تعيين الأطباء بعد مرور سنتين من تخرجهم فعندئذ يزودون بالوثائق الدراسية من دون قيد أو شرط.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد خاطبت بتاريخ السابع من تموز الماضي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن وثائق المجموعة الطبية والصحية وأوصت بأن منح الوثائق حق لجميع الطلبة الخريجين ودعت الى إلغاء قرار سابق لمجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2016.

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