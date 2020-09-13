العراق يتسلّم 5.7 طناً من المساعدات الطبية الوقائيّة من المملكة العربية السعودية

2020/09/13 | 12:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف اليوم الاحد ، عن استلام العراق 5.7 طناً من المساعدات الطبية الوقائيّة من المملكة العربية السعودية”.

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