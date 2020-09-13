العراق يتسلّم مساعدات طبية من السعودية

2020/09/13 | 12:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تسلم العراق مساعدات طبية وقائية من السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتصب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "العراق تسلّم 5.7 طن من المساعدات الطبية الوقائية من المملكة العربية السعودية".

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