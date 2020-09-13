الجسد المكهرب - سعود سالم

2020/09/13 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ٤ - وترسم سلما للسحابتحتضن الأرقفي مظروف معطربرائحة المستقبلوتتخيل وربما تتذكرالجسد المكهربواللسان المتلعثموالكلمات اليائسةتفتش في جيوبكعن الحظات المسروقةمدسوسة في قلب الأزمنة البعيدةوتغمض عينيكتطارد الأحلام المستحيلةتبتغي النسيانتشتهي النعاسفي جزر اللمعانفي أحضان الدفءعلى همس تنهدات العتمةترتشف اللياليوال ......





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