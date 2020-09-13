العراق يتسلّم مساعدات طبية وقائيّة من السعودية

2020/09/13 | 13:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، تسلم العراق مساعدات طبية وقائية من السعودية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، إن "العراق يتسلّم 5.7 طن من المساعدات الطبية الوقائيّة من المملكة العربية السعودية".

Mohameed

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