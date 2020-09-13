العراق مساعدات طبية وقائيّة من السعودية

2020/09/13 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علنت وزارة الخارجية، الاحد، تسلم العراق مساعدات طبية وقائية من المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ، إن “العراق يتسلّم 5.7 طن من المساعدات الطبية الوقائيّة من المملكة العربية السعودية”.

وتأتي هذه المساعدات لدعم جهود مكافحة كورونا في البلاد، وبعد اقل من 24 ساعة من تسلم العراق مساعدات طبية اماراتية.

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