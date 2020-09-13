مصدر لـ(المستقلة): قريبا اصدار اكثر من 15 امرا ديوانيا بإجراء تغييرات في الهيئات المستقلة

2020/09/13 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشف مصدر مقرب من مجلس الوزراء عن قرب صدور أوامر ديوانية تتضمن تغييرات واسعة في عدد من الدرجات الخاصة.وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(المستقلة) أن اكثر من 15 امرا ديوانيا ستصدر قريبا جدا تتضمن تغييرات في تشكيلات الهيئات المستقلة المختلفة.وأشار الى تغييرات في المناصب القيادية لهيئة الحج والعمرة، و هيئة […]

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