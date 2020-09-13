التعليم العالي : إطلاق وثائق خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية

2020/09/13 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بإطلاق وثائق خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إن “الوزارة وجهت بإطلاق وثائق خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2020″، لافتا […]

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