2020/09/13 | 13:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيتاني، الاحد، بيانا بشأن لقاء المرجع بممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.وادناه نص البيان: استقبل السيد السيستاني (دام ظله) قبل ظهر اليوم جينين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيستاني يصدر بياناً بشأن لقاءه ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيستاني يصدر بياناً بشأن لقاءه ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).