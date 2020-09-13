نصيف: توزيع الدوائر الانتخابية تسير نحو التعقيد بسبب المصالح الحزبية

2020/09/13 | 13:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت النائب المستقل في ائتلاف دولة القانون علية نصيف , الاحد , ان عملية توزيع الدوائر الانتخابية اتجهت نحو التعقيد وذلك لتحقيق المصالح الحزبية الضيقة , مشيرة الى ان استمرارها سوف يعطل انجاز الجداول والابتعاد عن العدالة الاجتماعية ونزاهة الانتخابات .وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قضية توزيع المناطق على الدوائر الانتخابية بدأ يأخذ شكلا سلبيا لا يتناسب مع ما حدده القانون حيث ان عدد من القوى السياسية بدأ يطالب بتحديد الدائرة الانتخابية حسب ما تراه مصلحته الحزبية وطلب بضم اقضية ومناطق متباعدة لتكون دائرة انتخابية ومثال ذلك هناك من يطالب بجعل ضم قضاء أبو غريب للكاظمية في حين ان الأقرب من الكاظمية الطارمية والتاجي وكذلك يحدث في الموصل” .وأضافت ان ” القوى السنية تطالب بان تكون الدائرة لاربع نواب وان المناطق تقسم حسب مزاجيها خوفا من تشتت الأصوات ” , مشيرة الى انه ” في حال استمرارهذه المزاجية سوف يعطل انجاز الجداول والابتعاد عن العدالة الاجتماعية ونزاهة الانتخابات , وربما ستفضي العودة الى قانون الانتخابات السابق ” .يشار الى ان أهالي مدينة الموصل خرجوا امس السبت بتظاهرة لفرض ضم البعاج والحضر الى الموصل لكون القضائيين غير ملاصقين لقضاء الموصل ويبتعدان عنه لعشرات الكيلومترات فضلا عن القضاء يضم اكثر من مليوني نسمه .



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