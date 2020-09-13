عبد الأمير: مستعدون لمنافسة الأهلي السعودي

2020/09/13 | 13:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد متوسط ميدان نادي الشرطة، سعد عبد الأمير، ان فريقه مستهد لمنافسة الأهلي السعودي على الفوز في مباراة الفريقين ضمن دوري ابطال آسيا.

وقال عبد الأمير في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “الشرطة استعاد جاهزيته التامة بمساعدة الكادر التدريبي بعد توقف الدوري العراقي الممتاز لمدة ستة أشهر”.

وتابع ان “الأهلي من الفرق المميزة في السعودية واسيا ويمتلك محترفين على مستوى عالي ولكن ذلك لن يمنع الشرطة من المنافسة واللعب من اجل الفوز”.



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