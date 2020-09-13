الاستخبارات: القبض على أحد العاملين بوكالة 'أعماق' التابعة لداعش في كركوك

2020/09/13 | 13:04 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأحد، القبض على أحد العاملين بوكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش، في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، اليوم، 13 أيلول 2020، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في مركز محافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن المتهم "مطلوب وفق أحكام المادة 4/ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأشار الى أنه "عمل إعلاميا لعصابات داعش الإرهابية في ما يسمى قاطع الرياض ولاية كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه، اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وكانت مهمته منتجة الفيديوهات الخاصة بالعمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وبثها من خلال وكالة أعماق الداعشية".

واوضح البيان انه "كان من عائلة داعشية ولديه اثنين من اخوته ووالده والذي تم تصفيتهم من قبل عصابات داعش بسبب خلافات مالية"، لافتا إلى انه تم تدوين أقوال المتهم وجرى إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

ر.إ

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