2020/09/13 | 13:06 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب الشرطة عبد الغني شهد في المؤتمر الصحفي : جاهزون لمباريات أبطال آسيا رغم عدم التحضير الكافِ بسبب توقف الدوري و جائحة فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/13 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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