مدرب الشرطة يؤكد استعداد القيثارة لمواجهة الأهلي

2020/09/13 | 13:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكد مدرب نادي الشرطة عبد الغني شهد، استعداد فريقه لمواجهة الاخلي السعودي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وقال شهد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وتابعته وكالة/ المعلومة/ إنه “سنعمل رغم الظروف الراهنة على تحقيق أهدافنا واستثمار كل ما لدينا من امكانيات للمنافسة على التأهل”.

وبين “نحاول الدخول بأفضل الأحوال في دوري الابطال ونحن نعلم اننا نخوض أجواء استثنائية وهذا ينطبق على الجميع، نعم التوقف قد يؤثر على الجانب البدني ولكن سنحاول التعويض في المباراتين المقبلتين”.

وأضاف “اخذنا كل الأمور بنظر الاعتبار ووفق حساباتنا فإن الفريق الذي يصل الى سبع نقاط سيتأهل الى الدور الثاني”، مشيراً على أن “تركيز الشرطة ينصب على مباراة الأهلي ونأمل بان نحقق نتيجة إيجابية”.

ويواجه الشرطة فريق الأهلي السعودي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة ستقام على ملعب خليفة الدولي بقطر، غداً الاثنين.



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