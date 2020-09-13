شهد:تجاوز الاهلي السعودي مفتاح التاهل للدور الـ16

2020/09/13 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اكد مدرب فريق الشرطة عبد الغني شهد جاهزية فريقه لمواجه الأهلي السعودي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، رغم عدم التحضير الكافي بسبب توقف الدوري العراقي وكذلك جائحة فيروس كورونا .

وقال شهد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاحد: إن" الفريق لكي يتأهل عن المجموعة الاولى فلابد من الخروج بنتيجة جيدة في مباراة الغد امام الاهلي السعودي"، مبينا ان" المحترف النيجيري اوسوغانا لم يتم تسجيله مع الفريق في البطولة، ومحمد قاسم يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ما يعني عدم اشراكهما في المباراة" .

واضاف شهد ان" الفريق عازم على تحقيق نتيجة طيبة رغم الظروف الراهنة واستثمار كل الامكانيات للمنافسة على التأهل".



لافتا الى انه" بالرغم من ان الفريق لم يحقق نتائج في المشاركات السابقة في البطولة، لكن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ، وكل النتائج واردة".

من جانبه اكد لاعب فريق الشرطة سعد عبد الأمير خلال المؤتمر ان " فريق الشرطة وصل للجاهزية التامة ويصب تركيزه على الخروج بنقاط المباراة "، مبينا ان "الأهلي السعودي فريق متميز على مستوى اسيا بما لديه من لاعبين على مستوى عال، لكن هذا لا يمنع فريق الشرطة من تحقيق نتيجة إيجابية خاصة وان الشرطة يمتلك لاعبين في المنتخب الوطني ولاعبي خبرة ".

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