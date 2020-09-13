شهد: تركيزنا منصب على مواجهة الأهلي.. التأهل يحتاج سبع نقاط

2020/09/13 | 13:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب نادي الشرطة، عبد الغني شهد، أن تركيز فريقه ينصب على مواجهة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا.

ويواجه الشرطة فريق الأهلي السعودي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة ستقام على ملعب خليفة الدولي بقطر، غداً الاثنين.وقال شهد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إنه "سنعمل رغم الظروف الراهنة على تحقيق أهدافنا واستثمار كل ما لدينا من امكانيات للمنافسة على التأهل".

وأوضح بالقول، "نحاول الدخول بأفضل الأحوال في دوري الابطال ونحن نعلم اننا نخوض أجواء استثنائية وهذا ينطبق على الجميع، نعم التوقف قد يؤثر على الجانب البدني ولكن سنحاول التعويض في المباراتين المقبلتين".وأضاف "اخذنا كل الأمور بنظر الاعتبار ووفق حساباتنا فإن الفريق الذي يصل الى سبع نقاط سيتأهل الى الدور الثاني"، مشيراً على أن "تركيز الشرطة ينصب على مباراة الأهلي ونأمل بان نحقق نتيجة إيجابية".

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 4 نقاط، يأتي خلفه الشرطة واستقلال طهران الإيراني برصيد نقطة واحدة.

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