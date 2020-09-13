2020/09/13 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر التلفزيون الرسمي لسلطنة عمان، الأحد، أن البلاد ترحب بمبادرة البحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتأمل في أن يسهم ذلك في تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام البحريني الإسرائيلي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام البحريني الإسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).