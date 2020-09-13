اعتصام مفتوح للمحاضرين بالمجان أمام تربية ميسان احتجاجا على تاخير تحويلهم إلى عقود

2020/09/13 | 13:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نظم المحاضرون المجانيون من المعلمين و المدرسين اعتصاماً مفتوحاً ، الاحد ، أمام مبنى المديرية العامة لتربية محافظة ميسان احتجاجاً على عدم تحويلهم إلى العقود .

وطالب أكثر من ( ١٠٠ ) محاضر مجاني شارك في الاعتصام ، التربية على عدم المماطلة والتسويف والإسراع بتحويلهم الى عقود وزارية فضلا عن عدم التفريق بين خريجي الدراسة الصباحية والمسائية ، مؤكدين ، استمرارهم لحين تحقيق المطالب .

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