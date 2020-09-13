تضمنت 12 الف قرض.. صندوق الاسكان يباشر الجباية الالكترونية لأقساط قروض الاسكان

2020/09/13 | 13:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن صندوق الإسكان، مباشرته بمشروع الجباية الالكترونية خلال تشرين الأول المقبل، لتسديد اقساط القروض من قبل المستفيدين.

وقال مدير صندوق الاسكان ضياء موجد عبد الله في تصريح صحفي، إن “خطة الصندوق للعام الحالي 2020 تضمنت منح 12 ألف قرض للمستفيدين في عموم البلاد”، مشيرا الى انه “تمكن حتى الان من تنفيذ 75 بالمئة من هذه الخطة على الرغم من الظروف التي مر بها البلد بسبب انتشار جائحة كورونا وتوقف العمل في الكثير من مجالات الدولة، بيد ان الصندوق استمر بعمله باسلوب التقديم الالكتروني للراغبين بالحصول على القروض”.

واضاف أن “الصندوق قام ايضا بفتح التقديم على طلبات الكشف الكترونيا لتسهيل عمل لجان الكشف ابان مدة الحظر وعدم عرقلة العملية الاقراضية”.

ونوه عبد الله الى ان “الصندوق سيطلق بداية تشرين الاول المقبل مشروع الجباية الالكترونية لتسديد اقساط القروض من قبل المستفيدين، منبها الى ان الصندوق وبموافقة البنك المركزي ابرم عقدا مع احدى الشركات من اجل تفعيل جميع البطاقات التي تعود الى المواطنين سواء (ماستر كارد) او ( كي كارد) بالنسبة للموظفين والمتقاعدين، الى جانب قيامها باصدار بطاقات خاصة للمستفيدين الكسبة الذين ليس لديهم بطاقات”.

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