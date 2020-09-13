الدفاع الصينية : تصرفات امريكا في العراق وسوريا وليبيا تسببت بتشريد الملايين

2020/09/13 | 13:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …انتقد وزارة الدفاع الصينية تقريرا امريكيا ينتقد الطموحات العسكرية للبلاد ، قائلة إن الولايات المتحدة هي التي تشكل أكبر تهديد للنظام الدولي والسلام العالمي.وذكرت صحيفة لوس انجلس تايمز الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ غن بيان وزارة الدفاع الصينية يأتي في اعقاب التقرير السنوي الذي قدمه البنتاغون الى الكونغرس حول التطورات العسكرية الصينية والأهداف التي قالت إنه “سيكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية للولايات المتحدة وأمن النظام الدولي القائم على القواعد”.ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الكولونيل وو تشيان التقرير الامريكي بانه ” تشويه طائش لأهداف الصين والعلاقة بين جيش التحرير الشعبي الصيني وسكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة”.واضاف أن ” هناك العديد من الادلة التي تظهر أن الولايات المتحدة هي بؤرة الاضطرابات الإقليمية ، والمنتهك للنظام الدولي والمدمر للسلام العالمي”، مبينا أن ” تصرفات الولايات المتحدة في العراق وسوريا وليبيا ودول أخرى على مدى العقدين الماضيين تسببت في مقتل أكثر من 800 ألف شخص وتشريد الملايين”.واوضح بيان الدفاع الصينية ان ” الولايات المتحدة وبدلا عن التفكير في نفسها اصدرت تقريرا أدلى بتعليقات كاذبة حول البناء الطبيعي العسكري للدفاع في الصين، ولذا ندعو الولايات المتحدة الى التفكير بشكل عقلاني وموضوعي والتوقف عن الإدلاء بتصريحات كاذبة والتقارير ذات الصلة ، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية التطور الصحي للعلاقات العسكرية الثنائية بين الجانبين”.وكان التقرير الامريكي قد بين فيه أن ” جيش التحرير الصيني يضم 2 مليون عضو وهو الاكبر في العالم بما في ذلك حجم أسطولها البحري ، وهو الآن الأكبر في العالم بحوالي 350 سفينة وغواصة مقارنة بحوالي 293 بالنسبة للولايات المتحدة، كما إن الصين قامت ببناء ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الأرضية ولديها واحدة من أكبر القوات في العالم لأنظمة سطح – جو متطورة بعيدة المدى”.واشار التقرير الى أن ” ترك هذا دون معالجة ، سيكون له تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية للولايات المتحدة وأمن القواعد الدولية في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين بكين وواشنطن إلى أدنى مستوياتها منذ عقود وسط خلافات محتدمة حول التجارة والتكنولوجيا وتايوان وحقوق الإنسان وبحر الصين الجنوبي”.



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