2020/09/13 | 13:24 - المصدر: عين العراق

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الأحد 13 سبتمبر 2020 | 01:11 مساءً | عدد القراءات : 11

التعليم توجه الجامعات والكليات باطلاق وثائق خريجي المجموعة الطبية والصحية

بغداد/..



وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الحكومية والاهلية باطلاق وثائق خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي حيدر العبودي في بيان اليوم تلقته "عين العراق نيوز": ان الوزارة وجهت باطلاق وثائق خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية ، استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2020"، لافتا الى :" ان الخريجين الاطباء يزودون بالوثائق بعد جلب تأييد المباشرة بالوظيفة من وزارة الصحة واخذ التعهد والكفالة القانونية عن الخدمة في المؤسسات الصحية استنادا الى قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته".

وأضاف انه في حال عدم تعيين الاطباء بعد مرور سنتين من تخرجهم فعندئذ يزودون بالوثائق الدراسية من دون قيد او شرط".

يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد خاطبت بتاريخ السابع من تموز الماضي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن وثائق المجموعة الطبية والصحية وأوصت بأن منح الوثائق حق لجميع الطلبة الخريجين ودعت الى إلغاء قرار سابق لمجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2016.انتهى4

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