نتانياهو: السلام مع الإمارات والبحرين سيكون مختلفا

2020/09/13 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الأحد، إن السلام التاريخي مع الإمارات والبحرين سيكون مختلفا.

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