2020/09/13 | 13:55 - المصدر: عين العراق

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الأحد 13 سبتمبر 2020 | 01:46 مساءً | عدد القراءات : 10

عمليات البصرة تعلن نتائج الصفحة الرابعة لعملية "الوعد الصادق"

عمليات البصرة تعلن نتائج الصفحة الرابعة لعملية "الوعد الصادق"

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