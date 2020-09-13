عمليات البصرة تعلن نجاح الصفحة الرابعة من ’’الوعد الصادق’’ بعد اعتقال 49 مطلوباً

2020/09/13 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اعلن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف ، الأحد (13 أيلول 2020)، نجاح الصفحة الرابعة من عملية ’’الوعد الصادق’’، التي تسعى القوات الأمنية من خلالها لحصر السلاح بيد الدولة، وملاحقة المطلوبين للقضاء.

وقال مدنف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عمليات اليوم كانت موفقة والنتائج إيجابية وقواتنا الأمنية حققت اهدافها بالشكل المطلوب ضمن قاطع المسؤولية"، مبينا أن "عمليات اليوم تركزت في مناطق الجنوب والغرب وشمال البصرة".

واضاف أن "القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من اعتقال 49 مطلوبا حسب مذكرات إلقاء القبض ضمن عمليات الوعد الصادق لهذا اليوم ، فضلا عن تمكنها من مصادرة أسلحة متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق الزبير وسفوان وشمال البصرة".

وتابع، أن "العملية أكدنا فيها على أوامرنا السابقة بترك قطعة سلاح واحدة في كل بيت من النوع الخفيف"، مشيرا إلى أن "القطعات المشاركة في عملية الوعد الصادق كانت على مستوى عال من المهنية في تأدية واجباتها الأمنية والإنسانية والأخلاقية".

واوضح أنه "تمكنا خلال عمليات الوعد الصادق من فرض هيبة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وقطعنا شوط كبير في إنهاء وحل النزاعات العشائرية".

وفي وقت سابق، انطلقت صباح اليوم الأحد (13 أيلول 2020)، الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.‏

وقال قائد عمليات البصرة اللواء أكرم صدام في بيان مقتضب، إن "الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق انطلقت لملاحقة ‏المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص".‏

وكانت قيادة شرطة البصرة اعلنت في وقت سابق نجاح المرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق بعد ان حققت الأهداف ‏المرسومة لها.‏

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