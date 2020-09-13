نائب عن ديالى يطالب بإنجاز 12 الف معاملة تعويض لمتضرري الإرهاب في جلولاء

2020/09/13 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

طالب النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الأحد، (13 أيلول، 2020)، بإنجاز 12 الف معاملة تعويض لمتضرري حوادث الاعمال الإرهابية في ناحية جلولاء.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جلولاء من اكثر نواحي محافظة ديالى تضررا من الاعمال الارهابية، حيث فقد الاف الاهالي هناك منازلهم وارواحهم، فيما ما يزال هنالك 12 الف معاملة تعويض للمتضررين من اهالي الناحية لم تنجز حتى الان ".

واضاف أن "جلولاء ناحية منكوبة وتأخر حسم قضايا التعويض وصرف مستحقات العوائل امر سلبي ينبغي على الحكومة المركزية ان يكون هذا الأمر في سلم اولوياتها"، مشيرا إلى أن "صرف تعويضات المتضررين يجب ان لا يخضع لواقع الازمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".

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