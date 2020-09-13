جبهة الحوار الوطني تحذر من اصرار بعض الكتل وتمسكها بقانون انتخابي يحقق مصالحها

2020/09/13 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حذرت جبهة الحوار الوطني من مغبة العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة لاصرار الكتل وتمسكها بقانون على مقاساتها لتحقيق مصالحها.وقالت الجبهة في بيان صحفي : " في الوقت الذي تنشغل فيه الكتل السياسية في حوارات للاتفاق على قانون الانتخابات ، نرى لزاما علينا تذكير الجميع بان المحاولات التي تجري لرسم الدوائر الانتخابية على وفق اهواء بعض الجهات السياسية واغفال الارادة الشعبية التي تريد قانون انتخابات منصفا ، سوف تؤدي في النهاية الى عزوف الناخبين وبالتالي نهاية اي نسبة من الثقة بالعملية الديمقراطية والذهاب بمستقبل البلد الى المجهول ".واضافت :" انطلاقا من الحرص على مستقبل البلد نقول للجميع ، اننا يجب ان نضع المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية لان ضياع مستقبل البلد معناه ضياع الجميع ".واكدت :" ضرورة التذكير بان اقرار قانون الانتخابات سيكون منعطفا مهما في تاريخ العراق ، فاما قانون يضمن انتخابات نزيهة خالية من التزوير ومن تاثيرات السلاح المنفلت والمال السياسي وتاتي بمن يستحق ، واما المزيد من التراجع في العملية السياسية والمغامرة بمستقبل البلد "./انتهى3

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