ندوة تناقش معوقات سير الاجراءات التحقيقية الخاصة بالموقوفين

2020/09/13 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / ناقشت ندوة عقدتها مؤسسة / آفاق العدالة/ للدعم القانوني ، بالتعاون مع مؤسسة /الوحدة العراقية / لحقوق الانسان، اهم معوقات سير الاجراءات التحقيقية الخاصة بالموقوفين، بحضور عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العراقيين عامر الخيون نيابة عن رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين محمد الداودي وعدد كبير من الحقوقيين والمحامين ، واصحاب الاختصاص.وقال رئيس مؤسسة افاق العدالة المحامي يحيى عبد المحسن الواجد في الندوة:" نحن نجتمع اليوم لمناقشة أخطر فقرة في القانون والتحقيق، وهي الاجراءات التحقيقية المتبعة في المحاكم العراقية، والتي يعدها البعض ظالمة حيث برأت كثير من المجرمين ،وجرمت وحكمت على كثير من الابرياء".واضاف الواجد:" ان هذه الندوة التشاورية التي شارك فيها العديد من المحامين، ستتبعها ندوات اخرى ستكون بمشاركة السلطة القضائية ،ووزارتي الداخلية والعدل بعد استكمال المقترحات لاجراء التعديلات بموجب قررات واوامر تصدر من هذه السلطات لتعديل بعض الاجراءات التحقيقية".فيما بين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العراقيين عامر الخيون:" انه موضوع واجب علينا مناقشته، كون ثقافة الفساد استشرت في اغلب جوانب التحقيق ،وغير التحقيق، وهناك اجراءات موجودة بالدستور، ولكن تطبيقها صعب المنال".وتابع :" اننا كاتحادات ومؤسسات ، علينا التعاون بتطبيق القوانين التي تخص التحقيق،لان الاجراءات التحقيقية المطبقة اجراءات لايعول عليها،لوجود الرشوة والواسطة، وعليه فان كل مايحصل من اجراءات خاطئة، لانها بعيدة عن تطبيق النصوص القانونية".وطالب الدكتور حيدر قيس رشاد رئيس مؤسسة الوحدة العراقية لحقوق الانسان ، بتسريع الاجراءات المتخذة بحق الموقوفين لتعزيز مبادئ حقوق الانسان من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مجال التسجيل الصوتي والصوري اثناء سير التحقيق.وطرح المحامي محمد العبودي ،عددا من المقترحات ، منها ان تسمح المحاكم للمحامي بالاطلاع على قرار قاضي التحقيق بعد كتابته وتسليمه للمعتمد، كما يجب ان يكون للمتهم محام حال توقيفه وفي اثناء تدوين اقواله الابتدائية، فضلا عن مطالبة الجهات المختصة العليا في التحقيق باستخدام الاجهزة الحديثة في الكشف عن الاجراءات المتبعة في التحقيق من قبل ضابط التحقيق( كالكاميرات)، الى جانب احالة المتهم الذي اقر بجريمته الى لجنة طبية وجوبا،كما طالب بتشكيل لجنة تفتيشية للجهات المعنية اضافة الى نقابة المحامين ومؤسساتها، وغيرها من المقترحات.بعد ذلك جرت مناقشات عديدة تصب في معالجة الخلل في الاجراءات المتبعة في التحقيق لتذليل العقبات التي تعترض سير الاجراءات التحقيقية الخاصة بالموقوفين وذلك لوضع الحلول الحقيقية التي تهم العدالة./ انتهى

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