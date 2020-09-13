وفيات كورونا ترتفع مجدداً والإصابات تجتاز عتبة جديدة في كوردستان

2020/09/13 | 13:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما بلغ عدد المتوفين 1,340 حالة، وارتفعت حالات الشفاء إلى 23,100 حالة - صورة إرشيفية

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