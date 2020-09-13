حكومة كوردستان تقرر تعويض 100 أسرة من ساكني مخيم شيلادزي في دهوك

2020/09/13 | 13:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ دهوك علي تتر خلال تفقده أهالي المخيم في دهوك - صورة: كوردستان 24

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