شاهد بالصور: ستيفن هيكي يزور بيتًا تراثيًا في بغداد كان موقعًا للسفارة البريطانية منذ سنين

2020/09/13 | 13:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

زار السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، بيتًا تراثيًا في العاصمة مطل على نهر دجلة، كان موقعًا للسفارة البريطانية سابقًا.

وكتب هيكي تغريدة على تويتر، رصدتها “يس عراق” جاء فيها: “كان من الرائع زيارة الموقع القديم للسفارة البريطانية في بغداد.



حيث يذكرنا بتاريخ بريطانيا في العراق وجمال العديد من المباني القديمة في بغداد.”

كان من الرائع زيارة الموقع القديم للسفارة البريطانية في بغداد.



حيث يذكرنا بتاريخ بريطانيا في العراق وجمال العديد من المباني القديمة في بغداد.



pic.twitter.com/VHDZDiRmaL

— Stephen Hickey (@sblhickey) September 12, 2020

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