محلل سياسي: المرجعية قدمت دعم لافت لخطوات الحكومة بفتح الملفات الكبرى

2020/09/13 | 14:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} رأى المحلل السياسي حمزة مصطفى، ان المرجع الديني الاعلى الامام علي السيستاني، قدم دعم لافت لخطوات الحكومة في فتح الملفات الكبرى.





وقال مصطفى في حديث لوكالة {الفرات نيوز} إن "المرجيعية الدينية دائماً تضع النقاط على الحروف وعودتنا انها دائما تكون صمام الامان للعراق لا سيما في المنعطفات المهمة التي يمر بها البلد"، مبيناً أن "كل الانظار تتجه نحو المرجعية عندما يحصل اي امر نحتاج الى موقف محدد وواضح وصريح من قبلها".

واضاف: "الواضح ان اللقاء الذي جمع المرجع الاعلى بممثلة الامم المتحدث في العراق جينين بلاسخارت تضمن اموراً مهمة على صعيد كيفية اجراء الانتخابات وهي ضمان النزاهة والشفافية وهناك شروط وضعها المرجع وفق البيان الصادر وهي مسائل الجميع يتكلم عنها ولكن الفرق بين المرجعية وبين الاخرين ان كل الاخرين يحاولون النأي بالنفس عن اي شيء ووضع اللوم على الاخرين او التحدث وفق منطلقاتها الحزبية والفئوية وما الى ذلك".

واشار الى ان "الامر الاخر المهم هو الدعم اللافت الذي قدمته المرجعية لخطوات الحكومة في فتح الملفات الكبرى لا سيما على صعيد المنافذ وعمليات نزع السلاح الجارية الان وغيرها من المسائل وهذا ايضاً امر مهم لان هذه الخطوات في الحقيقة كانت طوال الفترة الماضية تمثل اكثر الهواجس التي تحدث عنها الجميع ولكن دون ان تتخذ اجراءات بشأنها وبالتالي فانه عندما تعلن المرجعية تأييدها فهذا يعني ان الخطوات اخذت مديات جدية وهذا يعني ايضاً ان الحكومة على هذا الصعيد تسير بشكل صحيح".

Mohameed

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