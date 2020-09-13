2020/09/13 | 14:07 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهاجم الاهلي السعودي عمر السومة: ندخل مباراة الشرطة العراقي بمعنويات عالية وهدفنا الأول والأخير الفوز والوصول لمراحل متقدمة في دوري أبطال آسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/13 | 14:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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