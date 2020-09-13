مقتل 5 عناصر من الأمن الأفغاني بعد مداهمة لطالبان

2020/09/13 | 14:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 5 أفراد على الأقل من قوات الأمن الأفغانية بعد أن داهم مسلحو حركة طالبان موقعا أمنياً محلياً بمنطقة “تاجاب” بإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، الليلة الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن مسلحي طالبان داهموا موقعاً أمنياً بمنطقة تاجاب بالإقليم حوالي الساعة التاسعة مساء أمس، بالتوقيت المحلي.

واستمرت المعركة بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان حتى الثالثة صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 5 من أفراد قوات الأمن الأفغانية من بينهم قائدالنقطة الأمنية .

وأصيب سبعة من أفراد قوات الأمن خلال تبادل إطلاق النار، حسب المتحدث.

وأضاف أن المعركة المسلحة لم تسفر عن أي ضحايا في صفوف السكان المحليين.

ولم تعلق حركة طالبان على الحادث على الفور.

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