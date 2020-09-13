مجلس الاعمال يطالب حكومة الكاظمي بالانحياز للشركات الوطنية من القطاع الخاص

2020/09/13 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بعث مجلس الاعمال الوطني العراقي وهو مؤسسة مجتمع مدني برسالة مفتوحة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مذكرا اياه بحجم الانجازات التي بناءها العراق في حقبة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي وفي ظل حربين وفترة حصار دامت 13 سنة .واكد المجلس في رسالته التي وردت لـ “المستقلة” اليوم الاحد ، نحن […]

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